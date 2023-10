Hamburg (ots) -



Sie sind Schwestern, beide Schauspielerinnen und haben bis vor wenigen Jahren sogar unter einem Dach gewohnt: Gerit, 58, und Anja Kling, 53, sprechen diese Woche in GALA über ihre außergewöhnlich enge Bindung. Die Geschwister-Harmonie wirke sich auch auf ihre Kinder aus: "Unsere Söhne wohnen in einem Haus zusammen, haben dort jeweils eine kleine Wohnung. Sie leben also das Lebensmodell, das sie als Kinder bei uns kennengelernt haben, weiter."



Bei aller Innigkeit gebe es aber auch ein Tabuthema: "Wir sind jetzt nicht die Schwestern, die permanent über sexuelle Erfahrungen reden. Das machen wir einfach nicht", so Gerit zu GALA.



Pressekontakt:



Bettina Klee

Textchefin GALA

Telefon: 040 37034143

bettina.klee@rtl.de



Original-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5624091

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken