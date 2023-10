EQS-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Immobilien

Bundesbauministerium und GDW bewerten Geschossbauten der Traumhaus als überdurchschnittlich preisgünstig und ökologisch nachhaltig - der Zuschlag für das Siegertreppchen wurde trotzdem nicht erteilt



Im Rahmen der Ausschreibung des Bundesbauministeriums und der GDW zur Rahmenvereinbarung "Serielles und modulares Bauen 2.0" wurden die Geschossbauten der Traumhaus als überdurchschnittlich preisgünstig und ökologisch nachhaltig bewertet. Auch die Betriebskosten, der Instandsetzungs- und Wartungsaufwand wurden als hervorragend eingeschätzt. Die Lieferfähigkeit und die Lieferkosten sind ebenfalls überdurchschnittlich positiv durch das Bundesbauministerium und den GDW hervorgehoben worden. Otfried Sinner, Vorstandsvorsitzender der Traumhaus AG: "Preisgünstiges, ökologisches, serielles und modulares Bauen in Massivbauweise, das sind die Grundwerte, aus denen das Geschäftsmodell im Interesse unserer Kunden besteht - quasi die DNA der Traumhaus. Es freut uns, dass das Bundesbauministerium und der GDW genau dies im Rahmen der Bewertung zur Rahmenvereinbarung 'Serielles und modulares Bauen 2.0' besonders hervorgehoben haben. Überrascht mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass unser Angebot keinen Zuschlag erhalten hat, aufgrund 'von mangelnder städtebaulicher und gestalterischer Qualität'. Wir sind davon ausgegangen, dass diese Ausschreibung in erster Linie dazu dienen sollte, die herrschende Wohnungsknappheit, die sich zur Wohnungsnot entwickeln wird, schnellstmöglich durch preisgünstige, ökologische und wartungsarme Neubauten zu bewältigen. Das alles kann die Traumhaus - nun auch von kompetentester Stelle bestätigt - bieten." Eine Visualisierung des von der Traumhaus eingereichten Mustergebäudes ist auf unserer Website unter dem Link "https://www.traumhaus-familie.de/aktuelles/news/visualisierung" einsehbar. Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und Pionier für iSerielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau, Fertigteil- und Modulproduktion und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. Traumhaus AG Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de Medienkontakt:

