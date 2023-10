Vici Properties: eine Wette auf fallende Kurse!

Bärenflagge im Abwärtstrend! Casino-REIT Vici Properties mit Short-Setup! Wichtige Zahlen heute um 14.30 Uhr!

Symbol: VICI ISIN: US9256521090

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Vici-Properties-Aktie verlor im vergangenen Halbjahr rund 9 Prozent ihres Kurswertes. Das Wertpapier befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend und korreliert stark mit den übrigen Aktien der Immobilienbranche. In der der letzten Woche erfolgte eine starke Kurserholung in Form einer Bärenflagge zum 20er-EMA. Bei negativen Impulsen von der Nachrichtenfront wäre ein weiterer Abverkauf sehr wahrscheinlich.

Chart vom 10.10.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 29.36 USD

Meinung: Vici Properties ist ein in New York ansässiger Real Estate Investment Trust (REIT) mit Fokus auf Casinos, Hotels, Rennstrecken und Golfplätze in Nordamerika. Der Gesamtmarkt bleibt trotz eine Reihe von positiven Tagen nervös. Die Kriege in Nahost und in der Ukraine prägen die Stimmung an den Börsen. Zudem blicken die Marktteilnehmer gespannt auf die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten. Heute um 14.30 Uhr MEZ gibt es Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und zu den Konsumentenpreisen. Höhere Arbeitslosigkeit und Inflation wären Gift für die Immobilienbranche und könnten Vici Properties mit nach unten ziehen.

Mögliches Setup: Mit unserem Short Setup orientieren wir uns mit Leerverkaufstrigger und Stop Loss an der letzten Tageskerze und visieren als Kursziel das Pivot-Tief vom 4. Oktober an. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BÄRISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in VICI.

Veröffentlichungsdatum: 12.10.2023

