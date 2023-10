Die heutigen Daten zur Inflation in den USA werden für die Aktien-Märkte entweder ein goldilocks-Szenario (beste aller Welten, so erwartet von Goldman Sachs) - oder es wird das vorläufige Ende der Rally sein! Denn derzeit dominiert der "dovishe Trade", also die Auffassung, dass die Fed die Zinsen nicht mehr anheben wird, weswegen Aktien steigen, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...