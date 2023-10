Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Covered Bond-Markt Belgien zeichnet sich durch - auch im internationalen Vergleich - solide Rahmenbedingungen aus, die sowohl auf den Rechtsrahmen als auch die Fundamentaldaten zurückzuführen sind, berichten die Analysten der NORD/LB.Im laufenden Emissionsjahr 2023 hätten sich die belgischen EUR-Benchmarkemittenten durchaus durch eine hohe Dynamik am Primärmarkt hervorgetan, sodass die Analysten der NORD/LB mit nicht mehr allzu zahlreichen Marktauftritten rechnen würden. Das Nettoneuangebot würde sich bei den bisherigen EUR 5,00 Mrd. auf ein Plus von EUR 2,50 Mrd. belaufen. Die fundamentale Betrachtung und eine im internationalen Vergleich durchaus anzumerkende Knappheit an neuen Platzierungen aus Belgien dürften die noch bevorstehende Spreadausweitung nicht verhindern, aber insgesamt begrenzen. Sollten fundamentale Faktoren ein höheres Gewicht bei der Spreadableitung erhalten, könnten belgische EUR-Benchmarks sogar andere Jurisdiktionen (beispielsweise diejenigen mit hohem Anteil gewerblicher Finanzierungen oder variabler Verzinsungen) outperformen. (Ausgabe 29 vom 11.10.2023) (12.10.2023/alc/a/a) ...

