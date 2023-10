Hannover (www.anleihencheck.de) - Kurz nach Redaktionsschluss der letzten Ausgabe betrat das Land Hessen (ISIN DE000A1RQEN1/ WKN A1RQEN) das Parkett und versorgte sich mit EUR 1,75 Mrd. bei fünfjähriger Laufzeit, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Christian Ilchmann von der NORD/LB.Aufgrund ordentlich gefüllter Orderbücher (EUR 2,4 Mrd.) habe am Ende zu ms -2 Bp geprintet werden können, was eine Einengung gegenüber der Guidance um 1 Bp bedeutet habe. ...

