DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.-THR. 21/24 DE000HLB41C5 BAW/UFN
LB.HESS.-THR. PF. 22/24 DE000HLB42D1 BAW/UFN
LB.HESS.-THR. OPF 22/24 DE000HLB42Q3 BAW/UFN
LB.HESS.-THR. 20/24 DE000HLB4ZG1 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.-THR. 21/24 DE000HLB41C5 BAW/UFN
LB.HESS.-THR. PF. 22/24 DE000HLB42D1 BAW/UFN
LB.HESS.-THR. OPF 22/24 DE000HLB42Q3 BAW/UFN
LB.HESS.-THR. 20/24 DE000HLB4ZG1 BAW/UFN