HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4756/ - in Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas und dad.at gibt es seit Oktober 2022 monatliche Plausch-Ausgaben zum Zertifikate-Markt in Österreich, stets am Verfallstag. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel, weil die Zertifikate Awards Austria 2023 eine frühere Nacherzählung als den Oktober-Verfallstag verdient haben. Wer 2023 gewonnen hat, welche Überraschungen es gab und wie die Sache auf der Bühne chronologisch gelaufen ist hört man im Podcast. Ich bin zwar leicht verkühlt und hab nicht alles perfekt ablesen können, aber was solls, mir war es wichtig, viele Fakten, Zahlen und Zeitreihen noch einmal vor den ...

