(shareribs.com) London 12.10.2023 - Die Ölpreise ziehen nach dem jüngsten Bericht des American Petroleum Institute wieder an. Gleichzeitig wurde in den USA bekannt, dass weitere Sanktionen gegen den russischen Ölsektor geplant sind. Wie das private American Petroleum Institute gestern mitteilte, sind die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche um 12,94 Millionen Barrel gestiegen. Dies ...

