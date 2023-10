Am Mittwochabend erschienen die sogenannten FED Minutes, das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank. Doch verunsichert dieses Anleger wie auch das Ergebnis der letzten Sitzung? Und wie geht es an den Märkten jetzt weiter? Am Mittwochabend erscheinen die Protokolle der letzten Sitzung der US-Notenbank, die sogenannten FED-Minutes. Das sind die Ergebnisse und das müssen Anleger jetzt wissen: FED-Protokolle veröffentlicht Angesichts unsicherer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...