DJ PTA-Adhoc: Teleservice AG: Bekanntgabe eines Betrugsfalles

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München, den 12.10.2023 (pta/12.10.2023/11:15) - Die Teleservice Holding AG ist Opfer eines Betrugsfalles geworden. Bei der Bestellung und Lieferung von Mobiltelefonen und anderen Geräten kam es zu einem Betrugsfall.

So sind unter Verwendung gefälschter Dokumente und Identitäten, sowie Nutzung elektronischer Kommunikationswege vermeintliche Kundenaufträge von mehreren Hundert Mobiltelefonen und anderen Geräten durch Trickbetrüger manipuliert und ergaunert worden.

Aktuell kann noch nicht abgeschätzt werden, inwieweit der Schaden das angepeilte Jahresergebnis beeinflussen wird.

Die Liquiditätslage des Teleservice-Gruppe ist in diesem Zusammenhang nicht wesentlich beeinträchtigt.

Das Unternehmen hat bereits Strafanzeige erstattet und das zusändige Kriminalamt eingeschaltet, welches weiterhin ermittelt.

Der Vorstand prüft zudem Versicherungsansprüche.

Über die Teleservice AG:

Die Teleservice AG ist die Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe mit Fokus auf Firmen-Mobilfunkgeräte. Teleservice bietet als "Mobile Devices as a Service" Dienstleister seinen Kunden die Beschaffung und optimale Verwaltung ihrer Firmenmobilfunkgeräte an. In diesem Zusammenhang werden den Unternehmen zur Entlastung u.a. sowohl Tarifoptimierungen, Daten-Auswertungen, Vernetzung mit internen Systemen, CRM als auch die automatische Rechnungsverarbeitung mit Hilfe der selbstentwickelten Software ermöglicht.

Die Aktie der Teleservice AG (WKN: A1PHET; ISIN: DE000A1PHET1) ist an der Münchener Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen finden Interessenten auf der Interneseite der Teleservice AG unter https://teleservice-ag.de/ investor-relations/

(Ende)

Aussender: Teleservice AG Adresse: Destouchesstraße 68, 80796 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Robert Platil Tel.: +49 (89) 2060 307-0 E-Mail: info@teleservice.ag Website: www.teleservice-ag.de

ISIN(s): DE000A1PHET1 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2023 05:15 ET (09:15 GMT)