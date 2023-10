Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Kampfhandlungen in Nahost sorgten zu Wochenbeginn für eine steigende Nachfrage am Anleihemarkt und ließen damit die Kurse ansteigen, so die Börse Stuttgart.Die Suche nach sicheren Anlagen stütze die Anleihe-Kurse auch im weiteren Handelsverlauf. Unterdessen würden die US-Notenbanker durchblicken lassen, dass die Leitzinsen in nächster Zeit nicht weiter steigen könnten. Für den Euro-Bund Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gehe es nach seinem tiefsten Stand seit 2011 von 126,62 Prozentpunkten in der Vorwoche auf aktuell 130,10 Punkte kräftig nach oben. ...

