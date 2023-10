Dass heutzutage zwei Tonnen Stahl durch die Gegend rollen, um eine einzige Person zu befördern, ist längst keine Seltenheit mehr. Der Siegeszug der SUVs lässt sich kaum aufhalten, was auch daran liegt, dass schlicht die Auswahl an Kleinwagen immer geringer geworden ist. In Zukunft werden Autofahrer um eine weitere der ohnehin überschaubaren Optionen beraubt.Anzeige:Wie Volkswagen (DE0007664039) gegenüber dem "Spiegel" mitteilte, wird die Produktion des Up im vierten Quartal auslaufen. Das liegt jedoch nicht etwa an einer fehlenden Nachfrage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...