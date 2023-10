Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Umsatz primär durch anorganische Wachstumseffekte um über 212 Prozent auf 26,75 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei parallel zur dynamischen Umsatzentwicklung auch das operative Ergebnis (EBITDA) vor allem durch die getätigten Akquisitionen (ISWM; rsd) um 138,6 Prozent auf 1,98 Mio. Euro gestiegen. Korrigiert um außerordentliche Kosten im Rahmen der M&A-Aktivitäten (ca. 0,23 Mio. Euro) habe das bereinigte EBITDA um 166,3 Prozent auf 2,21 Mio. Euro zugelegt. Das Netto-Ergebnis sei bedingt durch außerordentliche Kosten im Zusammenhang mit M&A-Aktivitäten leicht auf 0,32 Mio. Euro (HJ 2022: 0,39 Mio. Euro) gesunken.

Wegen der bislang guten Geschäftsentwicklung, der sehr guten Marktpositionierung der sdm-Gruppe und der anhaltend hohen Nachfrage nach Security-Services habe das Management die bisherige Guidance für 2023 bestätigt. Demnach rechne die Gesellschaft mit einem Konzernumsatz von 50,0 Mio. Euro. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells erneuern die Analysten daher das bisherige Kursziel von 6,90 Euro und bestätigen das Rating "Kaufen".



