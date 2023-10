Zuckersüße Aussichten

Werbung







Nach einem starken ersten Halbjahr erhöht der Nahrungsmittelkonzern Südzucker abermals seine Ergebnisprognosen. Südzucker hebt seine operative Ergebnisprognose von 850 Millionen € auf über 900 Millionen €.



Im Laufe des gestrigen Handelstages veröffentlichte das Mannheimer Unternehmen seine Quartalszahlen. Trotz der eigentlich rückläufigen Absatzmengen im Zuckergeschäft, konnte das Unternehmen dank Preiserhöhungen zulegen. Nach dem starken ersten Halbjahr konnte der Konzern seinen Umsatz um 10% auf über 5 Milliarden € steigern. In der gleichen Zeitspanne stieg das operative Ergebnis von 316 Millionen € auf insgesamt 592 Millionen €. Dennoch musste der Zuckerhersteller zurückrudern, so korrigierte das Unternehmen den prognostizierten Erlös von 10,9 Milliarden € auf maximal 10,5 Milliarden €. Trotz der Korrektur rechnet das Unternehmen fest damit, das Vorjahresergebnis übertrumpfen zu können. Seit Bekanntmachung der Zahlen stieg der Aktienkurs auf zwischenzeitlich 14,80 €.









Quelle: HSBC