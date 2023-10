Kontron hat ein Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Bsquare Corporation, eines auf IoT-Software spezialisierten US-Unternehmens, angekündigt. Trotz des Aufschlags von über 50 % beträgt der Eigenkapitalwert der Übernahme nur 5 Mio. USD, womit Bsquare mit dem 0,17-fachen EV/Umsatz bewertet wird. Die finanzielle Performance von Bsquare war in der Vergangenheit durch rückläufige Umsätze und Verluste gekennzeichnet, aber das Unternehmen verfügt über eine solide Liquiditätsposition. Das Angebot von Kontron in Höhe von USD 1,90 pro Aktie entspricht einem Eigenkapitalwert von rund USD 38 Mio. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch liegt der eigentliche Wert dieser Akquisition im Kundenzugang und den Vertriebsnetzen von Bsquare in Nordamerika, die ein erhebliches Synergiepotenzial für das nordamerikanische Geschäft von Kontron bieten. Daher könnte dieser Schritt Kontron für ein signifikantes Wachstum in seinem amerikanischen Segment positionieren. Die Analysten von AlsterResearch halten an ihrer BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 34,00 bis zum endgültigen Closing, das im Laufe des Jahres 2023 erwartet wird, fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Kontron%20AG





Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken