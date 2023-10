Die September-Produktion von Photon Energy übertraf mit einem Anstieg von 68% gegenüber dem Vorjahr die Erwartungen, was auf günstige Wetterbedingungen und zusätzliche Kapazitäten in Rumänien zurückzuführen ist. Darüber hinaus beginnen sich die Strompreise in Ungarn und Rumänien zu erholen, und die Terminpreise deuten darauf hin, dass sich dieser Trend fortsetzen könnte. Die aktuelle geopolitische Lage könnte das Interesse der Investoren an dezentralen erneuerbaren Energien erhöhen. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen ihr KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 3,80. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





