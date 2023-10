Die Rohölpreise gaben bis zum Donnerstagvormittag weiter nach, zogen am Morgen jedoch erneut an. Damit sind Heizölpreisrückgänge, trotz in den USA laut API deutlich gestiegenen Ölbeständen, unwahrscheinlich. Im Schnitt stieg der Heizölliterpreis heute früh um 0,5 Cent an. Die steigende Nachfrage zur Heizsaison sowie die generell niedrigen globalen Ölbestände und der Raffineriewartungszeitraum begrenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...