London (www.fondscheck.de) - Am 15. Oktober gehen die Polen zur Wahl, so die Experten von M&G Investments.Eldar Vakhitov vom Investment Team des M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund (ISIN LU1670631016/ WKN A2JRBJ) beleuchtet das Ereignis aus Investorensicht:Der polnische Anleihemarkt habe bereits weitgehend ein Status-quo-Szenario eingepreist. Das heiße, die derzeitige Regierungspartei dürfte an der Macht bleiben - wahrscheinlich mit Hilfe eines Koalitionspartners. Daher werde es keine wesentliche Reaktion der Märkte geben, wenn es so komme. Sollte allerdings keine der beiden Parteien in der Lage sein, eine Regierung zu bilden, und daher Neuwahlen nötig werden, dürften die Kurse leicht zurückgehen. Der Grund: Die Märkte würden eine Verlängerung der expansiven Finanz- und Geldpolitik wie in der Zeit vor den Wahlen. erwarten ...

