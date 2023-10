Wien (www.fondscheck.de) - Einige Weltregionen holen wirtschaftlich auf, andere schwächeln, so die Experten von "FONDS professionell".Wie wirke sich das auf die regionale Aufteilung der Vermögenswerte in den Portfolios von Mischfonds aus? Eine Spurensuche unter einigen großen VV-Fonds.Die wirtschaftlichen Gewichte auf der Welt würden sich massiv verschieben. Während frühere Größen vergleichsweise an Bedeutung verlieren würden, würden aufstrebende Nationen an Leistungskraft gewinnen. Diese Veränderungen würden sich auch an den Finanzmärkten vollziehen - langsam zwar, aber unaufhaltsam. Der Wandel unterliege aber Tempowechseln oder gar Richtungsänderungen. So zeichne sich nach einer langen Phase der Globalisierung eine gewisse Gegentendenz ab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...