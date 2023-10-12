DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NEUE ZWL ZAHNRADW. 18/24 ZRW3 DE000A2NBR88 13.10.2023 HZE/EOT
NEUE ZWL ZAHNRADW. 21/26 ZRW6 DE000A3MP5K7 13.10.2023 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NEUE ZWL ZAHNRADW. 18/24 ZRW3 DE000A2NBR88 13.10.2023 HZE/EOT
NEUE ZWL ZAHNRADW. 21/26 ZRW6 DE000A3MP5K7 13.10.2023 HZE/EOT