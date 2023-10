DJ BASF baut Anlage für biotechnologischen Pflanzenschutz in Ludwigshafen

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF baut am Heimatstandort Ludwigshafen für einen hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag eine neue Fermentationsanlage für biologische und Biotechnologie-basierte Pflanzenschutzmittel. In Betrieb soll die Anlage in der zweiten Jahreshälfte 2025 gehen, wie der Chemieriese mitteilte.

Damit reagiert BASF auf die wachsende Nachfrage nach biologischen Pflanzenschutzprodukten. Der Produktionschef der Agrarsparte, Christian Aucoin, sprach von einem weiteren Schritt "der Umstellung auf innovative, neue Herstellungsverfahren auf Basis nachwachsender Rohstoffe".

BASF hat in jüngster Zeit in Ludwigshafen Anlagen abgeschaltet, die zu den hohen Energiekosten zunehmend weniger rentabel zu betreiben sind.

