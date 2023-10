Nach starkem Wochenbeginn marschiert die Valneva-Aktie (WKN: A0MVJZ) am Donnerstag weiter um fast +3% auf 5,62 €. Tags zuvor hat sich die Auftragsfirma gemeldet, die in der Borreliose-Studie gegen Richtlinien verstoßen haben soll. Die Aussagen dürften verlorenes Anlegervertrauen wiederherstellen. Valneva vorgestellt Valneva ist ein französisch-österreichisches Biotech-Unternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Firma entwickelt und vermarktet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...