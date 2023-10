Wien (www.fondscheck.de) - Michael Hünseler wird Anfang Dezember neuer Chief Investment Officer (CIO) der LBBW Asset Management, so die Experten von "FONDS professionell".Hünseler trete damit die Nachfolge von Bernhard Scherer an, der das Unternehmen verlassen habe. Zudem rücke Ulrike Modersohn, bisher Generalbevollmächtigte, in die Geschäftsführung der LBBW-Tochter auf. ...

