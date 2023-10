Steigende Zinsen machen Aktien unattraktiver - das ist seit Wochen die gängige Erklärung der Korrektur am Aktienmarkt. Weshalb das Schreckensgespenst Inflation und die Zinspolitik der US-Notenbank gar nicht so dramatisch für den Aktienmarkt sind und worauf Sie sich als Anleger in der nahen Zukunft einstellen können, erfahren Sie in diesem Interview mit Thomas Gebert vom Gebertbrief.