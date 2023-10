Die Bank of America hebt fünf Aktien hervor, die mit Zunahme von KI-Anwendungen erheblich profitieren könnten.Mit einem prognostizierten Jahreswachstum von 96 Prozent für Zulieferbetriebe und 105 Prozent für Chiphersteller zwischen 2023 und 2025 sieht die Bank of America (BofA) in maßgeschneiderten und privaten KI-Diensten, die direkt auf Nutzerendgeräte wie Smartphones und Autos kommen könnten, ein Umsatzpotenzial von über 14 Milliarden US-Dollar. "Wir glauben, dass dies zu einer starken Aufwertung von Halbleitern für Endgeräte führen und wahrscheinlich einen umfangreichen Ersatzzyklus auslösen wird", so die BofA-Analysten. Sie glauben, dass "weitere generative KI-fähige Chips Ende 2023 …