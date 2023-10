Die Anleger an den US-Börsen dürften am Donnerstag nach Bekanntgabe aktueller Inflationsdaten zunächst Vorsicht walten lassen. Der Dow Jones Industrial notiert 30 Minuten vor dem Börsenstart mit plus 0,1 Prozent auf 33.854 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird etwa 0,1 Prozent tiefer erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen im September um 0,4 Prozent und zum Vorjahresmonat um 3,7 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt eine Abschwächung auf 3,6 Prozent erwartet. Die Kerninflation fiel erneut ...

