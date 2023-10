Der Puma-Schock in der vergangenen Woche, der auch Adidas belastet hatte (DER AKTIONÄR berichtete), wirkt nicht weiter nach. Am Donnerstag legt die Adidas-Aktie um 1,5 Prozent auf 172,26 Euro zu und lässt damit die 200-Tage-Linie (aktuell 161,78 Euro) weiter hinter sich. Nun kratzt der Titel an dieser Hürde.Die Anleger schütteln die Sorgen ab, dass die Geschäfte der Branche einen Dämpfer erleiden könnten. Die Comeback-Story von Adidas setzt sich fort, die Bullen glauben weiter an CEO Bjørn Gulden.Für ...

