Der DAX kann sich in den letzten Tagen stärker präsentieren, als es für dieses Börsenumfeld angemessen wäre. Während nun zeitgleich Krieg in Ukraine und in Israel herrscht und sowohl die Bundesregierung als auch der IWF die Konjunkturprognose für Deutschland herunterschrauben, da machen sich die Anleger auf und kaufen Aktien. Der DAX steigt daraufhin. Diese Aufwärtskorrektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...