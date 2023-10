DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 13. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise September *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 3Q *** 08:45 MA/Bundesfinanzminister Lindner, Bundesbank-Präsident Nagel, Pk bei Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF), Marrakesch 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Auslieferungen Konzern September und 3Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion August Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-3,6% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/-2,2% gg Vj 11:00 MA/Bundesverband deutscher Banken, Pressekonferenz bei Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF), Marrakesch 11:30 DE/Regierungs-PK *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 15:00 US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2023 stimmberechtight im FOMC) speaks at Delaware State Chamber of Commerce *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober PROGNOSE: 67,4 zuvor: 68,1 *** 20:00 MA/Pressekonferenz G20, Jahrestagung IWF und Weltbank *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Oktober *** - MA/Jahrestagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 15.10), Marrakesch - EU/Ratingüberprüfung für Slowenien (Moody's); Europäische Union (Moody's); Hessen (S&P); s); Hessen (S&P); Saudi-Arabien (Moody's) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

