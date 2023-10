Ethereum Kurs fällt auf tiefsten Stand seit Mitte September - US-Inflation höher als gedacht

Der nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Wert Ether (ETH) notiert am Donnerstagnachmittag und damit unmittelbar nach Veröffentlichung bedeutender US-Inflationsdaten rund 1,30 Prozent in der Minuszone. Mit ca 1.534 Dollar kostete eine ETH-Einheit zuletzt so viel wie Mitte September. Auf Wochensicht kommt der Krypto-Wert auf ein Minus von rund fünf Prozent. US-Verbraucherpreise höher als erwartet - Kernrate so hoch wie im Vorfeld gedacht Die Kernrate der Inflation (ohne Energie und Lebensmittel) stieg im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,1 Prozent und damit so stark an wie erwartet. Im Monat zuvor wurden im gleichen Zeitraum noch 4,3 Prozent gemessen.

Die Verbraucherpreise lagen indes etwas höher (3,7 Prozent) als im Vorfeld erwartet (3,6 Prozent) nach zuletzt 3,7 Prozent im August.

In diesem Kontext dürften die schwelenden Inflations- und Zinssorgen wieder an Dynamik gewinnen.

Erst zu Wochenbeginn hatte der Vize-Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) Hoffnungen auf eine in Zukunft behutsamere Geldpolitik geschürt.

"Wir befinden uns in einer sensiblen Phase des Risikomanagements, in der wir die Gefahr einer unzureichenden Straffung gegen das Risiko einer zu restriktiven Geldpolitik abwägen müssen", sagte Philip Jefferson, Vizechef der Zentralbank Federal Reserve (Fed). Demnach signalisierte er ein "vorsichtiges Vorgehen" weiterer Straffungsschritte. Dabei verwies er auf die jüngsten Anstiege bei US-Staatstiteln mit einer langen Laufzeit.

Laut Jefferson sei die Teuerung nach wie vor zu hoch. Neben der robusten Wirtschaft, einem starken Arbeitsmarkt und möglichen Energiepreisspitzen könne die Teuerung immer wieder befeuert werden, hieß es.

"Ich werde mir der Verschärfung der finanziellen Bedingungen durch höhere Anleiherenditen bewusst sein und dies im Hinterkopf behalten, wenn ich den künftigen Kurs der Politik einschätze."

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

