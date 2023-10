Straubing (ots) -



So pervers es klingt: Dass der Herrscher des homophoben Menschenschinder-Regimes in Doha einer der größten Finanziers der barbarischen Mörderbande der Hamas ist, deren Schlächter Babys enthauptet und junge Frauen neben den Leichen ihrer Partner vergewaltigt haben, ist auch eine Chance. Es ist richtig, in dieser Situation mit jedem zu reden, der einen Beitrag leisten kann, zu vermitteln und nicht nur die deutschen, sondern alle Geiseln aus der Hand der Hamas zu befreien. Der Emir hat seine Bereitschaft dazu erklärt. Er ist an seinen Taten zu messen.



