Adobe hat am Dienstagabend auf der MAX-Konferenz ein Upgrade zu seinem KI-Tool Firefly vorgestellt und auf ganzer Linie überzeugt. Im Anschluss daran gab es dann auch noch eine Investoren-Konferenz, die ebenfalls für positive Analystenkommentare sorgte. Die Adobe-Aktie treibt das am Mittwoch und Donnerstag ordentlich an - und wohl auch darüber hinaus.

