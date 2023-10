Das in London ansässige Technologieunternehmen wird Blue Yonder neue Möglichkeiten eröffnen, um Einzelhändler und Logistikdienstleistern in die Lage versetzen, bessere Kundenerlebnisse zu generieren

Blue Yonder, ein führender Anbieter von Supply-Chain-Lösungen, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von Doddle bekannt, einem führenden Technologieunternehmen für die "erste und letzte Meile", das von Tim Robinson und Sir Lloyd Dorfman gemeinsam gegründet wurde. Nach Abschluss der Transaktion wird die bereits robuste Suite von Blue Yonder für Supply Chain Management und Handel um eine umfassende Expertise erweitert, die auch Lösungen für die letzte Meile, Retourenmanagement und Reverse Logistics umfasst.

Mit den Kompetenzen von Doddle wird Blue Yonder in der Lage sein, Einzelhändlern und Logistikdienstleistern wie Spediteuren nicht nur eine veränderte und dennoch vereinfachte Erfahrung für ihre eigenen Kunden zu bieten, sondern auch ein größeres Wachstumspotenzial an die Hand zu geben, wenn sie ihre Geschäfte stärken und nachhaltigere Lieferketten aufbauen wollen. Darüber hinaus bieten die Self Service Return-Kioske und Pick-up-Drop-off-Netzwerke (PUDO) von Doddle Einzelhändlern und Logistikdienstleistern eine effiziente und dringend benötigte Lösung für die Herausforderungen des heutigen Retourenmanagements.

"Doddle hat geschafft, was nur wenigen anderen Unternehmen gelungen ist: Es hat den Code der "ersten und letzten Meile" zusammen mit Omni-Channel-Retouren geknackt", erklärte Duncan Angove, CEO, Blue Yonder. "Das Schöne an Doddles Lösung ist, dass sie das Retourenproblem von Anfang bis Ende löst. Von der Retourenanbahnung über die Retourenregeln, die Retourenabwicklung in der Filiale bis hin zu den Self-Service-Kiosken, der Retourenabwicklung im Lager und der Rückführung in den Bestand. Die Ausbreitung des E-Commerce und damit auch der Retouren hat den Druck auf die Spediteure erhöht, das Bestandsmanagement unübersichtlich gemacht und zu Frustrationen bei den Kunden geführt. Die Kompetenzen von Doddle ermöglichen ein differenziertes, überlegenes Kundenerlebnis und werden uns dabei unterstützen, unsere Mission zur Umgestaltung der Lieferkette voranzutreiben."

Was früher nur eine Randnotiz war, wird heute von den Unternehmen als enorm wichtig erkannt: robuste und optimierte Liefer- und Retourenangebote. Die Lösungen von Doddle bieten den Kunden die Möglichkeit, Kosten und Bestandsabfälle nahtlos zu reduzieren. Nach Angaben der National Retail Federation haben die Verbraucher im Jahr 2022 Produkte im Wert von 816 Milliarden US-Dollar zurückgeschickt, und Schätzungen gehen davon aus dass nur etwa 50 der zurückgeschickten Produkte wieder in den Regalen der Geschäfte landen. Insbesondere Retouren sind für Einzelhändler, Spediteure und Verbraucher gleichermaßen ein großer Problembereich. Hinzu kommt, dass das Retourenmanagement im Jahr 2023 weltweit zu den größten Schwerpunkten im E-Commerce gehören wird, da sich die Branche zunehmend der Auswirkungen bewusst wird, wie Retouren das Kundenerlebnis und die Gesamtrentabilität beeinträchtigen können.

Mit Doddle wird Blue Yonder das einzige Unternehmen sein, das eine umfassende Suite von der Planung und Ausführung bis hin zum Fulfillment und Retourenmanagement anbietet, um nachhaltigere und profitablere End-to-End-Lieferketten aufzubauen. Die Kunden von Blue Yonder in den Bereichen Warehouse Management (WMS), Order Management (OMS) und Transportation Management (TMS), darunter Einzelhändler, Logistikdienstleister und Postzusteller, erhalten mit Doddle ein großes Potenzial für Wachstum, Skalierung und Kostenreduzierung mit einer ganzheitlichen Logistiklösung an die Hand. Doddle erweitert das Angebot von Blue Yonder, um das Netzwerk von der Kundenansprache bis hin zu den Geschäften, Fulfillment-Centern und der Logistik vollständig zu orchestrieren und so das Ökosystem zu vervollständigen, das für die Unterstützung von Reverse-Logistik, Sendungskonsolidierung und Bestandskreisläufen erforderlich ist.

"Heute arbeiten über 900 Einzelhändler und Logistikdienstleister weltweit mit Doddle zusammen, um die wachsenden Herausforderungen auf der "ersten und letzten Meile" zu bewältigen", so Tim Robinson, Gründer und CEO von Doddle. "Wir wussten jedoch, dass wir unser Angebot mit einem starken Anbieter von Lösungen für die Planung, Koordination und Ausführung von Lieferketten integrieren mussten, um die perfekte Lösung für diese Herausforderungen zu finden. Blue Yonders Größe und tiefgreifende Expertise ist die perfekte Allianz, und wir freuen uns darauf, mehr Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Herausforderungen gemeinsam zu meistern."

Die Übernahme ist ein Zeichen für die Dynamik von Blue Yonder im Bereich Supply Chain-Management und versetzt das Unternehmen in die Lage, seine Stärken im Einzelhandel und in der Logistikbranche weiter auszuspielen. Die Übernahmevereinbarung wurde von Blue Yonder und Doddle am 11. Oktober unterzeichnet, und die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen. Die Absicht der Übernahme von Doddle wurde gemeinsam von Angove und Robinson auf der ICON London, der ersten Supply-Chain-Konferenz von Blue Yonder, bekannt gegeben.

Über Doddle

Doddle wurde im Jahr 2014 von Tim Robinson und Sir Lloyd Dorfman, dem Gründer von Travelex, gegründet. Doddle ist die Technologieplattform für die "erste und letzte Meile" für führende Unternehmen in der E-Commerce-Logistik. Unsere Lösungen ermöglichen die Zustellung und Rücksendung für Marken von Amazon bis hin zu Australia Post und decken das gesamte Retourenmanagement, die Automatisierung von Ablieferungen sowie den Betrieb und die Verwaltung von Out-of-Home-Netzwerken ab. Unser Ziel ist es, den E-Commerce für Paketzusteller und Einzelhändler effizienter und nachhaltiger zu gestalten und den Verbrauchern ein besseres Erlebnis zu bieten. Jede Lösung wurde auf der Grundlage der Erfahrungen, die wir gemeinsam mit unseren Partnern auf dem Markt gesammelt haben, kontinuierlich weiterentwickelt und aktualisiert, so dass unsere Benutzerführung in hohem Maße optimiert und unsere Technologie durchgehend praxiserprobt ist.

Die größten und besten Logistikunternehmen der Welt, wie Australia Post, Yamato, Amazon und Hunderte von Einzelhändlern weltweit, vertrauen auf unsere Expertise und Technologie. Doddle hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien, und verfügt außerdem über regionale Teams in den USA, Australien, Europa und Japan.

Über Blue Yonder

Blue Yonder ist der weltweit führende Anbieter für digitale Supply-Chain-Transformationen und Omni-Channel-Commerce-Fulfillment. Unsere kognitive End-to-End-Geschäftsplattform versetzt Einzelhändler, Hersteller und Logistikanbieter in die Lage, die Kundennachfrage von der Planung bis zur Auslieferung optimal zu erfüllen. Mit Blue Yonder vereinheitlichen Sie Ihre Daten, Ihre Lieferkette und Ihre Handelsabläufe und erschließen so neue Geschäftschancen, indem Sie die Automatisierung, Kontrolle und Koordination vorantreiben, sodass Sie rentablere, nachhaltige Geschäftsentscheidungen treffen. Blue Yonder blueyonder.com Fulfill your Potential blueyonder.com

