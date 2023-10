The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.10.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.10.2023

.

ISIN Name

CA75942W1023 RELEVIUM TECHN. INC.

IT0005504797 KI GROUP S.P.A.

SE0002016261 ENERGYO SOLUTIONS INVEST

US4833792025 KALEYRA INC. NEW

US83192H1068 SMILEDIRECTC. A DL-,0001

