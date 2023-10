De Vet bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im globalen Vertrieb bei Unternehmen wie Acquia und Sitecore mit

Pantheon, die SaaS-basierte Website-Betriebsplattform (WebOps) für Entwickler, Designer und Vermarkter, gab heute die Ernennung von Berrie De Vet zum Vice President of Sales für EMEA und APAC bekannt. De Vet ist ein renommierter Vertriebsleiter mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in verschiedenen Positionen bei DXP-Unternehmen (Digital Experience Platform) wie Acquia und Sitecore. Er konzentriert sich auf den Ausbau des globalen Kundenstamms von Pantheon, während er regionale Teams befähigt, den Wert von WebOps für Unternehmen zu erschließen, die die Produktivität ihrer Teams steigern und die Geschäftsgeschwindigkeit exponentiell erhöhen möchten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231012314805/de/

Pantheon today announced Berrie De Vet has been named Vice President of Sales for EMEA and APAC. He will focus on growing Pantheon's global customer base, while empowering regional teams to connect WebOps value to organizations eager to boost team productivity and drive exponential business velocity. (Photo: Business Wire)

De Vet ist eine ideale Führungspersönlichkeit für Pantheons globale Vertriebsaktivitäten, da er unübertroffene Einblicke und Erfahrungen im Hochleistungsvertrieb in diese Rolle einbringt. Er hat ein fundiertes Verständnis der aktuellen DXP-Landschaft, der Fallstricke, denen Unternehmen mit monolithischen Lösungen begegnen, und der Möglichkeiten für digitale Teams, aus einer Kombination von Open-Source-Technologie und der WebOps-Plattform von Pantheon Nutzen zu ziehen. De Vet hat mit Hunderten von digitalen Teams zusammengearbeitet, um überzeugende Geschäftsszenarien für Technologieinvestitionen zu entwickeln und ihnen dabei zu helfen, Herausforderungen wie hohe Betriebskosten, komplexe interne Prozesse und ineffiziente Entwicklungszyklen zu bewältigen.

"Die Pantheon-Plattform hat sich für Unternehmen auf der ganzen Welt als wegweisend erwiesen. Die Plattform ist eine kosteneffiziente, stabile Lösung, die eine unvergleichliche Markteinführungszeit, schnelle Skalierbarkeit und geschäftliche Flexibilität bietet, was sich in messbarer Rendite niederschlägt. Diese Kombination finden digitale Teams nur bei Pantheon", so De Vet. "Ich freue mich darauf, in EMEA und APAC die Führung zu übernehmen, vor allem angesichts der Signale vom Markt. Pantheon-Kunden geben mit überwältigender Mehrheit an, dass sie die Plattform weiterempfehlen würden ein Beweis für die enormen Wachstumschancen, die vor uns liegen."

Anfang des Jahres wurde Pantheon im Rahmen der Gartner Peer Insights Voice of the Customer 2023 für Web Content Management als "Strong Performer" ausgezeichnet. Laut Gartner Peer Insights erhielt Pantheon in 50 der für das Dokument zusammengefassten Bewertungen 5 von 5 Sternen auf der Gesamtbewertungsskala, und 93 der Nutzer, die Pantheon bewertet haben, gaben an, dass sie die Plattform weiterempfehlen würden.

"Berrie hat die Erfahrung, den Einblick und die Leidenschaft, die unsere Vertriebsbemühungen in EMEA und APAC vorantreiben werden", sagte Zack Rosen, Mitbegründer und CEO von Pantheon. "Unsere gesamte Vertriebs- und Marketingtätigkeit zielt darauf ab, die Arbeit unserer Kunden aufzuwerten, und jeder in der Branche, der Berrie kennt, weiß, dass er sich dafür einsetzt, Werte zu beweisen und zu liefern. Deshalb passt er perfekt zu Pantheon."

De Vet wird sich dem Team vor Ort auf der DrupalCon Lille 2023 anschließen, die vom 17. bis 20. Oktober stattfindet. Bei der Veranstaltung wird Pantheon ausführliche Demos präsentieren, die die Spitzentechnologie hinter der Plattform demonstrieren und einen Einblick in die Produktfunktionen und Lösungen der nächsten Generation geben, die für die Zukunft digitaler Erlebnisse entscheidend sind. Das Pantheon-Team wird auch eine Sitzung zu den kritischen Entscheidungsprozessen veranstalten, die sich auf die Agilität des Teams und die Leistung der digitalen Erfahrung auswirken.

Weitere Informationen über die Innovationen der Pantheon-Plattform finden Sie unter pantheon.io/whats-new.

Über Pantheon

Pantheon ist die Plattform für Websites, die eine außergewöhnliche Leistung bieten, und betreibt Websites in der Cloud für Kunden wie Okta, Google, Home Depot, Pernod Ricard und Ärzte ohne Grenzen. Moderne Unternehmen entscheiden sich für Pantheon, um ihre digitalen Teams in die Lage zu versetzen, kontinuierlich zu optimieren und zu innovieren, um ansprechende digitale Erlebnisse zu schaffen. Mit der WebOps-Plattform von Pantheon können Entwickler, Vermarkter und die IT-Abteilung zusammenarbeiten, um Website-Änderungen schnell und zuverlässig zu entwickeln, zu testen und freizugeben in der Gewissheit, dass die Sites stabil und sicher bleiben, selbst bei den größten Traffic-Spitzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231012314805/de/

Contacts:

Elaine Green, Pantheon

press@pantheon.io