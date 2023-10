Die Erholungsbewegung an den Märkten ist mit der Veröffentlichung höher als erwarteter US-Inflationsdaten dahin. Besonders hart hat es aber die Aktie von Kraft Heinz erwischt. Die Papiere des Lebensmittelkonzerns fielen zuletzt um 4,8 Prozent. Denn die Zeiten, in denen eine hohe Inflation positiv für die Geschäfte war, sind vorbei.Noch vor einem Jahr hatten die Anleger von Kraft Heinz nichts zu meckern. Der Lebensmittelkonzern konnte die hohe Inflation durch Preiserhöhungen an seine Kunden weitergeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...