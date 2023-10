Google eröffnet erstes Cloud-Rechenzentrum in Deutschland. In den Standorten sollen über die Jahre deutlich mehr als eine Milliarde Euro investiert werden. US-amerikanische Hotelkette MGM erleidet Millionenverlust.Der Google-Mutterkonzern Alphabet (US02079K3059) hat an diesem Freitag das erste eigene Cloud-Rechenzentrum in Deutschland eröffnet. Das Rechenzentrum in der Nähe von Frankfurt hat dabei den Internetriesen wohl eine Milliarde Euro gekostet. Damit könnte Deutschland in Zukunft doch ein attraktiver Standort für Künstliche Intelligenz und ...

