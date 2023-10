Hideki Kamiya hat Platinum Games verlassen - und einen Youtube-Kanal aufgesetzt. Was der Macher von Devil May Cry und Bayonetta darauf vorhat, weiß er noch nicht. Über die Gründe für seine Kündigung macht er nur Andeutungen. Hideki Kamiya ist seit heute arbeitslos. Der japanische Game-Designer hatte es schon Ende September bei X (früher Twitter) angekündigt. Als ersten Schritt ins neue Leben startete der Mann hinter Reihen wie Devil May Cry und Bayonetta ...

