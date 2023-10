Leicht über den Erwartungen liegende Inflationsdaten haben am Donnerstag auf die Kurse an den US-Börsen gedrückt. Der Dow Jones beendete daher die Erholung, die ihn vier Börsentage in Folge nach oben getrieben hatte. Zum Handelsschluss fiel der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,51 Prozent auf 33.631 Punkte.Der S&P 500 verlor 0,62 Prozent auf 4.350 Punkte. Nasdaq 100 gab um 0,37 Prozent auf 15.184 Zähler nach. Hier hielten sich Kurse aus der Halbleiterbranche wie KLA, Broadcom und Applied Materials ...

