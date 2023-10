EQS-News: RATIONAL AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Rational präsentiert Innovationen: Integrierte Reinigung, digitale Lösungen und eine völlig neuartige Gerätekategorie



13.10.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

Rational präsentiert Innovationen: Integrierte Reinigung, digitale Lösungen und eine völlig neuartige Gerätekategorie

Landsberg am Lech, 13. Oktober 2023 - Gleich drei Neuheiten stellte die Firma Rational bei acht internationalen Veranstaltungen am Hauptsitz in Landsberg am Lech vor. Der Marktführer für thermische Speisenzubereitung begeisterte rund 800 Fachhandelspartner, Servicepartner und weitere Multiplikatoren aus der ganzen Welt mit seinem Game Changer iVario Pro, einer Innovation beim iCombi Pro, Lösungen, die Digitalisierung in der Profiküche vorantreiben, sowie einer Weltneuheit. Und beweist damit seine - auch nach 50 Jahren anhaltende - Vorreiterrolle in der Branche.

Erstes Highlight der internationalen Partner-Events anlässlich des 50. Firmenjubiläums war die Präsentation des iCareSystem AutoDose - ein integriertes Reinigungs- und Bevorratungssystem als Option für die iCombi Pro-Tischgeräte. Reiniger und Pflegeprodukte werden als Feststoff sicher im Gerät aufbewahrt und ermöglichen so eine autonome Reinigung, entweder auf Knopfdruck oder nach Zeitplan. Theodor Tumbrink, Vice President Produktmanagement bei Rational, fasste die Vorteile zusammen: "iCareSystem AutoDose erhöht die Arbeitssicherheit, spart Zeit und garantiert die HACCP-Hygienesicherheit. Im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen werden keine Schläuche oder Kanister außerhalb des Gerätes benötigt." Das neue Reinigungssystem ist auch der Höhepunkt des Rational-Stands auf der internationalen Fachmesse Host, die Mitte Oktober in Mailand stattfindet.

Auch in Sachen Digitalisierung bleibt Rational - wie bereits in den vergangenen 20 Jahren - seiner Vorreiterrolle treu. Erstmals am Markt gibt es nun eine automatische Schnittstelle zwischen Warenwirtschaftssystemen und den beiden Kochsystemen iCombi und iVario: Im System vorab hinterlegte Kochprogramme werden sekundenschnell und standortübergreifend über das digitale Küchenmanagement ConnectedCooking an alle vernetzten iCombi und iVario gesendet - das spart Zeit und sorgt für einheitliche Standards.

Währenddessen hilft das nachhaltige Ressourcenmanagement auf Basis von automatischen Datenanalysen, die Geräte effizienter einzusetzen, ihre Lebensdauer zu verlängern und Energie und Kosten zu sparen. Auch die Servicepartner profitieren von KI-basierten Datenanalysen und Prognosen: Fehler werden schneller erkannt, unvorhergesehene Geräteausfälle vermieden und Serviceeinsätze planbarer. Bei Bedarf erfolgen diese auch aus der Ferne. "Mit diesen Angeboten verschmelzen unsere langjährige digitale Kompetenz und unsere modernen Kochgeräte miteinander und schaffen echte Mehrwerte für unsere Kunden und Partner", so CEO Dr. Peter Stadelmann zu den digitalen Lösungen.

Zum großen Finale gestattete Rational seinen Partnern erstmals einen Einblick in die neue Gerätekategorie, die dank intelligenter und adaptiver Steuerung von Mikrowellentechnologie kürzeste Garzeiten bei höchster Speisenqualität garantiert. "Unserem Entwicklungsteam ist es gelungen, die drei Technologien Dampf, Heißluft und Mikrowelle so intelligent und adaptiv miteinander zu verbinden, dass diese Mehrleistung - erstmalig im Markt - über alle Einschub-Ebenen in einem Kochsystem mit sechs Einschüben nutzbar ist", erläuterte CSMO Markus Paschmann in seiner Präsentation. Herausgekommen ist ein absoluter Spezialist: "Er wurde mit klarem Fokus und als Ergänzung zum bestehenden Angebot entwickelt und auf die besonderen Anforderungen ausgewählter Betriebe ausgerichtet. Der iCombi und der iVario sind für die meisten Kundenanforderungen weiterhin die besten Lösungen im Markt", so der für Vertrieb und Marketing verantwortliche Vorstand weiter. Laut Rational ist eine schrittweise Einführung im Frühjahr 2024 geplant, weitere Informationen zu technischen Details folgen rechtzeitig zum Start.

Ansprechpartner:

Rational Aktiengesellschaft

Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209

E-Mail: ir@rational-online.com

www.rational-online.com

Redaktionshinweis:

Die Rational-Gruppe ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt knapp 2.500 Mitarbeiter, davon rund 1.400 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.

Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Rational fühlt sich dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Unternehmensgrundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den Rational-Mitarbeitern geleisteten Arbeit.

13.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com