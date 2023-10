Der österreichische Lösungsanbieter für IoT und Industrie 4.0 hat ein Übernahmeangebot für den an der Nasdaq notierten US-Softwarespezialisten BSQUARE abgegeben. KONTRON bietet pro Aktie 1,90 $. BSQUARE bietet Software an, die Geräte zu intelligenten Systemen verbindet. Typische Kunden sind Hersteller von vernetzten, smarten Geräten, wie Kassenterminals, Tablets und tragbare Datenerfassungsgeräte, intelligente Verkaufsautomaten, Geldautomaten, smarte Geräte in Gebäudenund Anlagen, digitale Schilder sowie Geräte für die Medizintechnik. Ein bekannter Kunde ist beispielsweise COCA-COLA. Die Übernahme kostet 38 Mio. $. BSQUARE verfügt allerdings über Cashreserven in Höhe von 33,4 Mio. $, so dass KONTRON final rd. 5 Mio. $ bezahlt. Die Amerikaner stehen für gut 30 Mio. $ Umsatz, kommen aber von einer Umsatzgröße bei 100 Mio. $, was einen Eindruck vermittelt, was durch Vermarktungssynergien machbar ist. Im Software&Solutions-Segment kommt KONTRON im Konzern auf knapp 18 % EBITDA-Marge, diese Tendenz dürfte man auch mit dem Zukauf im Blick haben. Die KONTRON-Aktie bleibt damit ein Kauf.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



