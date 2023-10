Der amerikanische Labordienstleister Laboratory Corp. of America Holdings (ISIN: US50540R4092, NYSE: LH) gibt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,72 US-Dollar je Aktie bekannt. Die Auszahlung erfolgt am 12. Dezember 2023 (Record day: 8. November 2023), wie am Donnerstag berichtet wurde. Auf das Jahr gerechnet werden 2,88 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 197,87 US-Dollar (Stand: 12. Oktober 2023) ...

