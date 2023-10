© Foto: picture alliance/Daniel Kubirski - picture alliance/Daniel Kubirski



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 09/23 07:00 Uhr, Niederlande: TomTom, Q3-Zahlen 07:30 Uhr, Dänemark: Tryg, Q3-Zahlen 11:00 Uhr, Deutschland: Volkswagen-Konzern, Auslieferungen 09/23 11:55 Uhr, USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen 12:30 Uhr, USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen 12:45 Uhr, USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q3-Zahlen 13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen 14:00 Uhr, USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen Tipp der Woche l: Wussten Sie, dass in den USA die Unternehmen der großen Indizes elf bestimmten Sektoren …