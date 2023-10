HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 98 auf 115 Franken angehoben. Die Aktie des Schweizer Rückversicherers stoße bei Anlegern auf wenig Gegenliebe trotz ihrer Unterbewertung, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts ihrer schwachen Kursentwicklung sei die Aktie reif für eine Gegenbewegung. Das ausgeprägte Engagement in US-Unfallversicherungen sei zwar ein Problem, aber beherrschbar./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 16:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0126881561

