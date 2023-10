Der Dax hat am Donnerstag zunächst an seinen Aufwärtstrend der vergangenen Tage angeknüpft. Es ging für den deutschen Leitindex aufwärts bis auf ein Tageshoch bei 15.575 Punkten. Erst die höher als erwarteten US-Inflationsdaten sorgten schließlich für einen Rückschlag. Die Inflation in den USA stieg zum Vorjahresmonat um 3,7% und lag damit leicht über der Prognose ...

