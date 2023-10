Amazon-Zertifikat mit 18%-Chance und 37% Sicherheitspuffer

Nachdem der Kurs der Amazon-Aktie (ISIN: US0378331005) wegen des Zinsanstieges im Gleichklang mit anderen US-Tech-Werten am Jahresanfang 2023 eingebrochen war, konnte sich die Aktie wieder deutlich erholen. Notierte die Aktie noch am 7. Januar 2023 bei 81,44 US-Dollar (USD), so wurde sie am 15. September 2023 beim Jahreshoch von 145,86 USD gehandelt, um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 132,30 USD nachzugeben.

Nach der Einführung von Werbung auf der Streamingplattform Prime Video, die zu einer erheblichen Umsatzsteigerung führen könnte, bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 180 USD ihre Kaufempfehlung für die Amazon-Aktie.

Anlage-Idee:Für Anleger, die eine Investition in die als leicht unterbewertet eingestufte und ausschließlich mit Kaufempfehlungen versehene Amazon-Aktie in Erwägung ziehen, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap interessant sein. Mit solchen Produkten können Anleger mit einem hohen Sicherheitspolster zu Jahresbruttorenditen im zweistelligen Prozentbereich gelangen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen, wird der direkte Kauf der Amazon-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg für positive Rendite sorgen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen äußerst interessanten Jahresrenditen erwirtschaften.

Die Funktionsweise:Wenn die Amazon-Aktie bis zum Bewertungstag des währungsgesicherten Zertifikates (1 USD gleich 1 Euro) niemals die Barriere bei 84 USD berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 31. Dezember 2024 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 158 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten:Das Société Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000SU0LET2) auf die Amazon-Aktie verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 158 USD, der wegen der Währungssicherung 158 Euro entspricht. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 20. Dezember 2024, aktivierte Barriere befindet sich bei 84 USD. Beim Amazon-Kurs von 132,30 USD konnten Anleger das Zertifikat mit 134,47 Euro kaufen.

Die Chancen:Da das Zertifikat derzeit mit 134,47 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in 14 Monaten einen Bruttoertrag von 17,50 Prozent (gleich 14 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 36,51 Prozent auf 84 USD oder darunter fällt.

Die Risiken:Berührt der Kurs der Amazon-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 84 USD und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem am 20. Dezember 2024 festgestellten Schlusskurs der Amazon-Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Amazon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Amazon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

