Wenn Israel eine Bodenoffensive in den Gaza-Streifen startet, könnte das Aktienmärkte, Gold und Öl in Bewegung bringen. Und auch eine weitere Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten kann die Märkte in Unruhe bringen - wenn man nämlich glaubt, dass dadurch die globale Versorgung mit Öl aus dem Nahen Osten gefährdet ist. Und genau dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...