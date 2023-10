MTU Aero Engines: weiterer Abverkauf bei der Aktie des Triebwerkherstellers?

Probleme bei Triebwerken für Airbus A320neo. MTU Aero Engines (MTX) mit Short Setup!

Symbol: MTX ISIN: DE000A0D9PT0



Rückblick: Die MTU-Aktie befindet sich in einem Abwärtstrend. Im vergangenen Halbjahr verlor das Wertpapier rund 26 Prozent. Der Anstieg der letzten Tage reichte mit der gestrigen Tageskerze kurz in den 20er-EMA hinein, schloss aber deutlich darunter.

Chart vom 12.10.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 169.62 EUR



Meinung: Ursache der Misere sind Probleme mit den PW1100G-Turbofan-Triebwerken der Airbus-A320neo-Familie, die ein mangelhaftes Metallpulver bei verursacht. Etliche Jets werden daher in Kürze zur Wartung am Boden bleiben müssen. Insgesamt müssen 600 bis 700 Triebwerke inspiziert werden. Derzeit ist für die Jahre 2024 bis 2026 ein Inspektionsprogramm geplant, dass vorsieht zeitweise 350 Flugzeuge am Boden zu lassen. Viele Analysten sind der Meinung, dass die Aktie schon reif für den Turnaround ist. Die Chartformation spricht aber eher für weiter fallende Kurse.

Setup: Kurse unter dem Tagestief von gestern wären ein klares Startsignal für die Bären. Die Absicherung könnte knapp über dem gestrigen Hoch und somit über der grünen Linie liegen. Kursziel wäre das Pivot-Tief vom 21. September. In zwei Wochen, am 27. Oktober meldet MTU frische Zahlen. Wir sollten zuvor aus dem Trade aussteigen, für den Fall. dass das Quartalsergebnis tatsächlich gut ausfällt.

Meine Meinung zu MTU Aero Engines ist bärisch

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in MTX.



Veröffentlichungsdatum: 13.10.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.