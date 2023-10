Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Geopolitische Risiken und die etwas enttäuschende US-Inflation haben die Stimmung getrübt und an den Aktienmärkten die Gewinnserie beendet, so die Analysten der Helaba.Auch der Euro habe nachgegeben, weil die Zinssorgen bezüglich der US-Notenbank wieder größer geworden seien. Dies dürfte auch der Grund für die Korrektur am Rentenmarkt gewesen sein. Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe bei 130,20 zunächst ein neues Impulshoch markiert, dann aber im Tagesverlauf deutlich nachgegeben. ...

